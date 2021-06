Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugensuche nach Trickdiebstahl in Mardorf; Unfallflucht auf dem herkules-Parkplatz in Kirchhain

Mardorf - Trickdiebe flüchteten - Hinweise erbeten

Nach einem Trickdiebstahl in der Aldi-Filiale in der Homberger Straße am Montag, 14. Juni, gegen 11.30 Uhr, flüchteten drei Männer. Wer hat die Männer gesehen? Wer kann etwas zur Fluchtart und Richtung sagen? Wer kann Angaben zu einem eventuell benutzten Auto oder anderem Fahrzeug machen?

Die Trickdiebe gingen ganz typisch vor. Einer verwickelte die Angestellte an der Kasse in ein Gespräch und die beiden anderen nutzten die Ablenkung, um im Rücken lose Tabakwaren in einen Rucksack zu stecken. Auf Ansprache warf einer noch drei Päckchen Zigaretten weg, bevor alle drei das Geschäft fluchtartig verließen. Ob und wenn ja, wie viele Tabakwaren die Täter erbeuteten, ließ sich nicht klären.

Von einem der drei Männer liegt keine weitere Beschreibung vor. Einer war zwischen 25 und 35 Jahre alt, schlank, ca. 1,75 Meter groß und sehr dunkelhäutig. Er hatte schwarzes, kurzes gekräuseltes Haar und trug zur Jeans ein braunes Langarmhemd. Der Mann trug den Rucksack, ein dunkelblaues, oben abgerundetes und unten eckiges Model mit unbekanntem Logo. Der ebenfalls ca. 1,75 Meter große Mann, der die Angestellte ablenkte, war 35 bis 45 Jahre alt und wirkte schmal und schlaksig. Er hatte kurzes Haar und eine hohe Stirn. Die Angestellte beschrieb ihn als Mann mit brauner Hautfarbe und eventuell südosteuropäischer Herkunft. Er trug ein blaues T-Shirt und eine blaue Jeans.

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Kirchhain - Unfallflucht auf dem Herkules-Parkplatz - Zeugen gesucht

Der Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag, 12. Juni, zwischen 15.30 und 15.45 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Herkules Einkaufszentrum ereignete. Der Anstoß durch das unbekannte Fahrzeug war so heftig, dass die Frontstoßstange des beigefarbenen Kombis brach und aus der Halterung riss. Entsprechend dürfte die durch den Unfall verursachte Geräuschkulisse gewesen sein, welche möglicherweise auf die Situation aufmerksam machte. An dem betroffenen Isuzu D-Max Kombi entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Wer war zur Unfallzeit noch auf dem Parkplatz an der Fuldaer Straße? Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Fahrmanöver gesehen, das eventuell die beschriebene Folge hatte? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen und kann es beschreiben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

