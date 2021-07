Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Audi gerät in Fahrbahnmitte - Fahrer hatte 4,73 Promille

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Weyhäuser Weg, K 114 11.07.2021, 21.35 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung und einem Gesamtschaden von rund 60.000 Euro ereignete sich am Sonntagabend auf der K 114. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein 50 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Celle gegen 21.35 Uhr mit seinem Audi A5 die K 114 aus Richtung Gifhorn kommend in Richtung Sandkamp. Dabei geriet er mit seinem Audi in die Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Dacia, indem ein 56 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Landkreis Oder-Spree saß. Zum Glück gab es bei der Kollision keine Verletzten, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Als die herbeigerufene Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten bei dem 50 Jahre alten Audi-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 4,73 Promille. Dem 50-Jährigen wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 50-Jährige ist damit trauriger Spitzenreiter der Alkoholsünder, welche die Polizei in der vergangenen Woche mit deutlich überhöhten Alkoholwerten festgestellt hat (wir berichteten).

