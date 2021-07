Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorrad rutscht gegen Leitplanke - 25-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Jerxheim, B 244

11.07.2021, 12.35 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ereignete sich am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 244 bei Jerxheim.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand und Aussagen von Zeugen befuhr ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seinem Kleinkraftrad Thai Honda RH01 gegen 12.35 Uhr die Bundesstraße 244 aus Jerheim Bahnhof kommend in Richtung Jerxheim. Im Bereich der Serpentinen verliert er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Gewalt über seine Maschine, kommt zu Fall und prallt in die Leitplanke. Hierbei zieht sich der 25-Jährige schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wird mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Helmstedt verbracht. Das Motorrad des 25-Jährigen ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

