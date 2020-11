Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Uslar

Uslar (reu) Am Samstagmorgen, 31.10.20, gegen 08:40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Bodenfelder mit seinem Pkw die Bundesstraße in Bollensen in Richtung Uslar. Auf Höhe des Grünen Wegs kam er infolge Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen, sowie einen Sandsteinpfosten. Beim Überfahren des Sandsteinpfostens wurde die Ölwanne des Pkw beschädigt, so dass Motoröl auf die Fahrbahn gelangte. Die Feuerwehren aus Uslar und Bollensen nahmen das Öl auf und entsorgten dieses.

Umweltschäden entstanden nicht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4200 EUR.

Der Unfallverursacher wurde gebührenpflichtig verwarnt.

