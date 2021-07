Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Drei Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Magdeburger Straße

09.07.2021, 19.00 Uhr - 10.07.2021, 10.30 Uhr

Helmstedt, Dammgarten

10.07.2021, 15.00 Uhr - 11.07.2021, 13.00 Uhr

Helmstedt, Kirchstraße

11.07.2021, 06.05 Uhr - 11.07.2021, 13.00 Uhr

Die Polizei in Helmstedt registrierte über das Wochenende drei Fälle, bei denen Unbekannte in Fahrzeuge eingebrochen sind und Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet haben.

Der erste Fall ereignete sich zwischen Freitagabend 19.00 Uhr und Samstagmorgen 10.30 Uhr in der Magdeburger Straße. Die Unbekannten zerstörten von einem BMW, der auf dem Parkstreifen gegenüber einer Gaststätte ordnungsgemäß verschlossen abgestellt worden war die Heckscheibe. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Der zweite Fall ereignete sich in der Straße Dammgarten. Hier zerstörten die Unbekannten zwischen Samstagnachmittag 15.00 Uhr und Sonntagmittag 13.00 Uhr die Seitenscheibe wieder eines BMW, gelangten ins Fahrzeuginnere und entwendeten das Navigationsgerät.

Im dritten Fall gingen die Täter einen Ford Transit an, der in der Kirchstraße stand. Die Ganoven zerstörten am Sonntagvormittag zwischen 06.05 Uhr und 13.00 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern ein Mobiltelefon und zwei Brillen.

Insgesamt entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

