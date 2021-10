Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbruch in Spielhalle gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist eine Spielhalle an der Pagenstecherstraße ins Visier von Unbekannten geraten. Gegen 4.15 Uhr hebelten die Täter eine Tür des Gebäudes in der Nähe der Wachsbleiche auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Innern machten sich die Unbekannten an einem Geldspielautomaten zu schaffen und stahlen das darin befindliche Bargeld. Mit dem Diebesgut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung von der Spielhalle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich zu melden. Tel 0541/327-2115 oder -3203.

