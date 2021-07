Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei vom 29.07.2021

Goslar (ots)

Gefährliche Körperverletzung unter Nachbarn

Am 28.07.2021 gegen 21.40 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Seesener Drakenpfuhl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56 jährigen und einem 30jährigen Bewohner. Vorrausgegangen war ein Streit über über die gegenseitige Musikbeschallung. Als die beiden Kontrahenten dann aufeinandertrafen, soll der 56 jährige mit einer Zaunlatte auf den 30 jährigen eingeschlagen haben. Der Schlag konnte abgewehrt werden, sodaß es im Anschluß zu einem Gerangel um die Zaunlatte kam. Der 30jährige zog sich dabei oberflächige Verletzungen zu. Gegen den 56 jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfallflucht

In der Zeit vom 23.07.2021, 16.00 Uhr, bis 28.07.2021, 20.30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den abgestellten Pkw BMW X3 einer 30jährigen Seesenerin, welche diesen im Bereich des Kindergarten "Am Spottberg" abgestellt hatte. Am BMW entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Am 28.07.2021, zwischen 17.00 Uhr und 18.35 Uhr, hatte ein 34jähriger Seesener seinen Pkw BMW in der Seesener Poststraße geparkt. In dieser Zeit muß ein vermutl. weißes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW gestoßen sein, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am 28.07.2021, um 18.25 Uhr, beschmierte eine 17jährige Seesenerin mit einem Edding die Elemente auf der Skateranlage hinter dem Minigolfplatz. Auf Ansprache durch eine Zeugin reagierte die Jugendliche nicht, sondern setzte ihre Schmierereien fort. Gegen die Jugendliche wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Goldschmidt, POK

