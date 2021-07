Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 28.07.2021

Goslar (ots)

Goslar - Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung an einer städtischen Vitrine kam es am 28.07.21, gegen 01.50 Uhr, in der Hildesheimer Str. in Goslar. Mittels eines Betonfußes eines Baustellengitters wurde die Scheibe der Vitrine eingeworfen.

Durch eine in der Nähe befindliche Funkstreifenwagenbesatzung konnten zwei verdächtige Personen in Tatortnähe gestellt werden, zwei weitere Personen konnten unerkannt flüchten.

Die beiden festgestellten Heranwachsenden stritten die Tat ab. Sie wurden nach Feststellung ihrer Personalien entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Goslar - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Unachtsamkeit, dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am 27.07.21, gegen 15.00 Uhr, an der Einmündung Fillerbrunnen/ Berliner Allee ereignet hat.

Ein 85-jähriger Goslarer befuhr mit seinem PKW KIA den Fillerbrunnen und übersah beim Einbiegen in die Berliner Allee einen ordnungsgemäß den Radweg benutzenden 68-jährigen Mann aus Goslar.

Dieser kam zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

-Lüdke, KHK-

