Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf- Abrutschen vom Bremspedal- aufgefahren

Alsdorf (ots)

Am 25.09.2020, gegen 18:45 Uhr befuhren eine 61-jährige Pkw Fahrerin und ein 19-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Hauptstraße in Alsdorf. Im Verlauf der Strecke musste die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende junge Fahranfänger rutschte beim Bremsvorgang vom Bremspedal ab und stieß auf den bereits stehenden Pkw der 61-jährigen Frau. Es entstand leichter Sachschaden von insgesamt ca. 1000EUR.

