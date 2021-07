Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Clausthal-Zellerfeld vom 27.07.2021

Zwei aufgeklärte Verkehrsunfallfluchten durch aufmerksame Zeugen

Am Montagmorgen, 07.35 Uhr, befuhr ein unbeladener Holztransporter die Bader Str. und bog nach links in die Sorge ein. Dabei streifte und beschädigte er eine Hausfassade. Der 74jährige LKW-Fahrer aus dem Kreis Höxter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete den Unfall und konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursachers nennen. Der LKW-Fahrer konnte auf einem Forstweg ausfindig gemacht werden. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschlagnahmt. Er gab an, nichts von dem Unfall mitbekommen zu haben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

Ebenfalls am Montagmorgen, gegen 08:30 Uhr, beschädigte eine 81 Jahre alte Autofahrerin beim Ausparken aus einer Parkbucht auf der Adolph-Roemer-Str. ein neben ihr geparktes Fahrzeug. Auch sie setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hier waren es gleich zwei Zeugen, die das Geschehen beobachteten und sich das Kennzeichen merkten. Die Dame gab an, nichts bemerkt zu haben. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

Zwei Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte Der Polizei CLZ wurden zwei Fälle angezeigt, bei denen durch falsche Polizeibeamte telefonisch versucht wurde, an das Geld älterer Menschen zu gelangen. In diesen Fällen wird die Notsituation eines nahen Verwandten vorgespielt, dem man nur durch sofortige Zahlung eines hohen Bargeldbetrages helfen könne. Beide Betrugsversuche wurden durch die Angerufenen erkannt und das Gespräch beendet.

