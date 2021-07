Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 27.07.2021

Goslar (ots)

Diebstahl von Nissenleuchten

In 38700 Braunlage/OT Hohegeiß, Hubertusstraße 13 wurde von einem orangefarbenen VW Transporter mit BRL-Zulassung in der Abstellzeit vom Freitag, 23.07.2021, 13.00 Uhr bis Montag, 26.07.2021, 07.00 Uhr vom Fahrzeugdach zwei Rundumleuchten aus den Aufsteckvorrichtungen entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Braunlage unter 05520-93260.

Jo.

