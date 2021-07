Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Sonnenschirmen/Marktschirmen in Oderbrück (Kiosk "Kaffeeklappe")

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 25.07.2021, ca. 18.00 Uhr bis zum Montag, dem 26.07.2021, ca. 10.30 Uhr entwenden bislang unbekannte/r Täter zwei große Sonnenschirme/Marktschirme, Durchmesser ca. drei Meter (Grundfarbe weiß, mit Werbeaufschrift "biozisch") von der Außenauslage am Kiosk (Kaffeeklappe) am Parkplatz in der Ortslage Oderbrück an der Bundesstraße 4. Demnach hatten der oder die Täter die Sonnenschirme, sowie die dazugehörigen Standfüße, welche jeweils aus vier massiven Betonplatten bestehen, zur Nachtzeit in ein Fahrzeug, hierbei handelte es sich durch die Größe der Schirme zumindest um einen Transporter, oder aber um einen LKW, eingeladen. Die Polizei Braunlage bittet um Hinweise zur Tat/Täter unter der Telefonnummer 05520/93260

