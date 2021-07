Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 26.07.2021

Goslar (ots)

Seesen

In der Zeit vom 24.07. - 25.07.2021 gelangen unbekannte Täter auf das Gelände einer hiesigen Kfz-Firma im Industriegebiet und entwendeten diverse Kraftfahrzeugteile. Die Teile wurden fachmännisch von den vor Ort befindlichen Neu- und Gebrauchtfahrzeugen abgebaut. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500,- Euro geschätzt. Mögliche Beobachtungen oder Hinweise bitte an die Polizei Seesen 05381/9440

Seesen

Am 25.07.2021 kam es gegen 21:45 Uhr auf der Jacobsonstraße in Seesen zu Streitigkeiten mehrerer Personen. Im Rahmen dieser Streitigkeit wurden durch einen Beschuldigten eine Körperverletzung, Beleidigung, sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz begangen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Lutter

Am 26.07.2021 gegen 02:36 Uhr verunfallte ein PKW-Fahrer auf der Frankfurter Straße, Höhe Hausnummer 15, in Lutter. Zur Zeit unbekannte Täter entfernten zuvor einen Gullideckel auf der Fahrbahn der Frankfurter Straße. Der PKW geriet mit dem rechten Vorderreifen in das entstandene Loch und wurde hierdurch beschädigt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren bzgl. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Beobachtungen und Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Seesen 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell