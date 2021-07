Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg Von Freitag 23.07.2021, 12.00 Uhr, bis Sonntag 25.07.2021, 12.00 Uhr

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt Am 24.07.2021, um 02.26 Uhr, wurde auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein 60-jähriger Fahrzeugführer eines VW Passat konrolliert. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Pkw-Fahrers festgestellt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,59 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Eltern verloren Eine Restaurantbetreiberin meldete einen aufgefundenen 10-jährigen Jungen. Dieser war weinend auf der Herzog-Wilhelm-Straße gelaufen und hatte seine Eltern gesucht, die er nach dem Brötchenholen verloren hatte. Die Urlaubsunterkunft der Familie konnte nach Beschreibung des Jungen ausfindig gemacht werden. Noch während der Sachverhaltsaufnahme konnten Eltern und Kind zusammengeführt werden. Streitigkeiten und später gegenseitige Körperverletzung Am Samstag 24.07.2021 gegen 18.10 Uhr kam es erstmalig zu einem Einsatz wegen Streitigkeiten zwischen Lebensgefährten. Der männliche Part verließ die Wohnung im Beisein der Polizei, kehrte allerdings später zurück. Es kam nach einem erneuten Streit zu tätlichen Auseinandersetzungen und somit zu einer gegenseitig begangenen Körperverletzung. Daraus resultierte eine kurzfristigen Ingewahrsamnahme des Verursachers zur Durchsetzung der Maßnahmen. Vienenburg Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Freitag den 23 07.2021, gegen 13.05 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Elektroroller-Fahrer die Wiedelaher Straße in Rtg. Vienenburg. In Höhe der Zufahrt zur A 36 Rtg. Bad Harzburg wollte ein 50-jähriger Fahrer eines VW Kombi von der Wiedelaher Straße nach links abbiegen und erfasste den Rollerfahrer. Der Zweiradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und dem KH zugeführt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 2000,- Euro. Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort Am Freitag 23.07.2021, gegen 17.40 Uhr, ereignet sich auf dem Parkplatz vor dem Klosterkrug in Wöltingerode ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer stößt beim Ausparken mit dem Heck seines Pkw gegen die Front des hinter ihm parkenden Opel Corsa, der hierbei beschädigt wird. Trotz Ansprache von Zeugen entfernt sich der Fahrzeugführer ohne eine Schadenregulierung zu ermöglichen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen. Sachbeschädigung Unbekannte Täter besprühten auf einem Betriebshof einer Transportfirma in der Glückauf-Straße / Vienenburg drei Überwachungskameras mit schwarzem Lack. Der Lack kann nicht ohne Beschädigung der Kameras entfernt werden. Es entstand Sachschaden an der Technik. Fahrlässige Brandstiftung Am 24.07.2021, um 14.15 Uhr, wurde ein Brand auf einem Weizenfeld gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten mehrere Hektar eines Weizenfeldes in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Es waren Kameraden der Feuerwehren aus Bad Harzburg, Harlingerode, Bettingerode und Lochtum vor Ort. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort Am Samstag, 24.07.2021 wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Schulstraße Rtg. Osterwiecker Straße ordnungsgemäß geparkter Pkw KIA durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Unfallspuren können an der vorderen Stoßstange in Form von Lackschäden und Kratzern festgestellt werden. Der Unfallzeitpunkt liegt zwischen 10.00 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise auf einen Verursacher konnten vor Ort nicht erlangt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen.

