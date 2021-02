Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht an der Benediktinerstraße - Polizei findet Zahn am Unfallort

Mönchengladbach (ots)

Eine noch unbekannte Person hat am Wochenende zwischen Freitag, 19. Februar, 21 Uhr, und Samstag, 20. Februar, 13 Uhr, an der Benediktinerstraße im Stadtteil Am Wasserturm mutmaßlich bei einem Verkehrsunfall ein geparktes Auto beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Der oder die Flüchtige hat sich dabei offenbar verletzt: Am Unfallort fand die Polizei einen Schneidezahn neben dem beschädigten grauen VW Caddy.

Zeugen berichteten der Polizei von zwei Jugendlichen auf E-Scootern, die sich am frühen Samstagmorgen, zwischen 1 und 1.30 Uhr, längere Zeit an der Benediktinerstraße und in der Nähe des später beschädigt vorgefundenen Autos aufgehalten haben sollen. Möglicherweise ist einer von den beiden verunglückt und gegen das geparkte Auto gestoßen.

Beide Jugendlichen sollen männlich, ungefähr 15 oder 16 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn)

