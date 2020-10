Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201029-1-pdnms Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Neumünster

NeumünsterNeumünster (ots)

Am heutigen Morgen gegen 04.20 Uhr befuhr ein 36 jähriger Padenstedter mit seinem Opel Astra die Segeberger Straße Richtung stadtauswärts und wollte dann in die Kreisstraße 19 Richtung Rickling nach links abbiegen. Ihm entgegen kam auf der Segeberger Straße eine 53 jährige Fiat Panda Fahrerin, die auf der Segeberger Straße Richtung Neumünster Innenstadt unterwegs war. Die 53 jährige Fahrerin blinkte rechts im Kreuzungsbereich, entschied sich dann aber doch, geradeaus weiter zu fahren. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Zusammenprall schleuderte der Fiat Panda in den Graben. Bei dem Unfall wurden der 36 jährige Padenstedter leicht verletzt, die 53 jähriger Frau aus Groß Kummerfeld wurde schwer verletzt, es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Die beiden Unfallbeteiligten kamen mit Rettungswagen ins FEK Neumünster. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell