Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage 24.07.2021 bis 25.07.2021

Goslar (ots)

Braunlage : Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierten PKW Führer (Zeugenaufruf) Am Samstag, den 24.07.2021, um 13.00 Uhr, meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen PKW Ford Transit Connect mit WR- Kennzeichen, der auf der B4 von Torfhaus in Richtung Braunlage fuhr. Der PKW fuhr Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wodurch wiederum andere Verkehrsteilnehmer (u.a. ein Bus der KVG und ein LKW ) gefährdet wurden. Der PKW konnte zwischen Braunlage Nord und Braunlage Mitte gestoppt werden, nachdem er zuvor Haltezeichen missachtet hatte. Der 45-jährige PKW -Führer aus dem LK Oberharz am Brocken stand unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab eine AAK von 3,55 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen , der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Durch den Vorfall kam es auf der B4 zw. Braunlage Nord und Braunlage Mitte zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Polizeistation Braunlage bittet Personen, die in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr, die B4 zwischen Torfhaus und Braunlage (beidseitig) befahren haben und möglicherweise von dem PKW-Führer gefährdet wurden sich unter der Tel.-Nr.: 05520/9326-0 zu melden. (A. Quast, POK)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell