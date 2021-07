Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Diebstahl - Bauzaun und Brückengeländer entwendet Wildemann: Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen dem 04. Juni und dem 12 Juli 2021 aus einem Baustellenbereich in der Bahnhofstraße mehrere Elemente eines Bauzaunes und Teile eines Brückengeländers. Die Schadenshöhe beträgt ca. 7.500 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wildemann oder dem Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld in Verbindung zu setzen. i. A. Borchers, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell