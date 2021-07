Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.07.2021

Goslar (ots)

Goslar - Baßgeige Katalysator abgeflext und entwendet Bislang unbekannte machten sich im Zeitraum von Montag, 19.07.21, 05.30 Uhr und Donnerstag, 22.07.21, 16.00 Uhr an einem im Magdeburger Kamp abgestellten PKW Seat Ibiza mit ABI- Kennzeichen zu schaffen. Das Fahrzeug war im öffentlichen Verkehrsraum in einer Parkbucht abgestellt. Vermutlich mit einem Trennschleifer schnitten die Täter den Katalysator des Fahrzeugs ab und entwendeten diesen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Personen, die in dem Zeitraum im Bereich Magdeburger Kamp ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 zu melden. Goslar - Oker In der Zeit vom 21.07.21, 17.20 Uhr und 22.07.21, 06.30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Holzzaun eines Fabrikgeländes in der Wolfenbütteler Str. Nach Überwinden eines Maschendrahtzaunes brachen sie mehrere auf dem Gelände abgestellte Container auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Personen, die in dem Zeitraum im Bereich Wolfenbütteler Str. verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 in Verbindung zu setzen. Goslar - Oker Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am Donnerstag, 22.07.21, gegen 20.00 Uhr, wollte eine 18-jährige Goslarerin mit ihrem PKW Renault von der Bahnhofstr. Aus, nach links in die Straße Bauernholz abbiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah sie hierbei eine ebenfalls aus Goslar stammende 69-jährige Frau, die mit ihrem PKW Opel auf der Bahnhofstr. in Rtg. Goslar fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert, wobei der PKW der 69-Jährigen noch einen Zaun beschädigte. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei etwa 21.000 EUR. -Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell