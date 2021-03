Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht im Verlauf des Montagnachmittags auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. Ein 30-Jähriger hatte seinen Fiat gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz am Straßenrand abgestellt. Als er um 17.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen beträchtlichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Da der Mann über eine am Pkw zurückgelassene Telefonnummer niemanden erreichen konnte, sind die Beamten nun auf der Suche nach dem Unfallverursacher und nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07851 893-0 entgegengenommen.

/ya

