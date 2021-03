Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Starke Rauchentwicklung - update, Stand 15.40 Uhr

Baden-Baden - (ots)

Nachdem am Donnerstagmorgen die Scheibe der Seitentür an der Sakristei mit einem brennbaren Gegenstand eingeworfen worden war, gab es neben starken Rauchentwicklungen auch Beschädigungen im Bereich einer Holztür. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde die Scheibe der Kirche zwischen den späten Abendstunden am Mittwoch und kurz vor 9 Uhr am Donnerstagmorgen zerstört. Durch die Beschädigungen im Bereich des Sakristeieingangs und der Schmierereien an einer Außenwand kamen keine Personen zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Vor Ort wurde zwar eine Flasche aufgefunden, die jedoch nach aktuellem Ermittlungsstand nicht im Zusammenhang mit dem Brand steht. Zudem liegen derzeit keine Hinweise auf Brandbeschleuniger vor. Bereits eine Woche zuvor war dasselbe Seitenfenster eingeworfen worden. Eine Anzeige bei der Polizei wurde diesbezüglich nicht erstattet, die Reparatur erfolgte in Eigenregie der Kirche.

/ks

Erstmeldung vom 25.03.2021, 10:35 Uhr

Baden-Baden - Starke Rauchentwicklung

Baden-Baden Starker Rauch und ein eingeschlagenes Seitenfenster in einer Kirche am Bernhardusplatz meldete ein Anrufer kurz vor 9 Uhr am Donnerstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen war ein brennbarer Gegenstand durch das Fenster in die Kirche geworfen worden und hatte die starke Rauchentwicklung verursacht. Während der Sachverhaltsabklärung wurde bekannt, dass bereits vergangene Woche dasselbe Seitenfenster eingeworfen worden war. Beamte vom Polizeirevier in Baden-Baden und der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Nennenswerter Sachschaden am Gebäude ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden. Hinweise nimmt die Polizei in Offenburg unter der Telefonnummer 0781/21-2820 entgegen.

/ks

