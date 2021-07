Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 22.07.2021

Goslar (ots)

Seesen Verkehrsunfall Am 21.07.2021 gegen 18:15 Uhr touchierte auf der Bismarckstraße ein in Fahrtrichtung Münchehof fahrender 47jähriger Fahrzeugführer aus Osterode mit seinem PKW einen in gleicher Richtung fahrenden PKW. Der Verursacher hatte sich zunächst als Linksabbieger im Kreuzungsbereich der Jacobsonstraße eingeordnet, fuhr jedoch weiter geradeaus und übersah den rechts von ihm fahrenden PKW eines 42jährigen aus Braunschweig. Es kam zum leichten Anstoß beider Fahrzeuge. Geschätzter Sachschaden ca. 400,- Euro.

