Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 22.07.2021 Sachbeschädigung eines Verkehrszeichens und Zerstörung eines Blumenbeetes

Goslar (ots)

Am Mittwoch, den 21.07.2021, gegen 23 Uhr, beschädigen bislang unbekannte Personen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel in der Straße Am Schlagbaum. Zudem zerstören die Täter mehrere Pflanzen einer Beeteinfassung unmittelbar neben der genannten Verkehrsinsel. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf knapp 150 Euro. Das Polizeikommissariat Oberharz hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während der angegebenen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05323-94110-0 zu melden. i. A. Bergsen, PK

