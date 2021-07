Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 23.07.2021

Goslar (ots)

Wildunfall mit ca. 500,- Euro Schaden 23.07.2021, 01.30 Uhr, 38723 Seesen, B 243. Ein 28-jähriger Pkw Fahrer befuhr die B 243 von der AS der A7 in Rtg. Seesen und kollidierte mit einem querenden Wildtier, welches die Fahrbahn querte. Diebstahl an einem Fahrrad - Schaden ca. 50,- Euro 21.07.21, 06.00 Uhr bis 22.07.21,15.00 Uhr, Seesen, Bahnhofsplatz. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Hinterrad eines abgeschlossenen Fahrrades. Hinweise unter Tel. 9440. Bedrohung, Beleidigung 22.07.21, 17.40 Uhr, Lutter, Frankfurter Straße. Im Verlauf eines Streitgespräches wurde die 34-jährige Anzeigende aus Haverlah von einem 50-jährigen Beschuldigten aus Lutter bedroht und beleidigt. Der Streit ergab sich aus einem angeblichen Fehlverhalten im Bezug auf den Straßenverkehr. Der Anzeigenden wurden u.a. Schläge angedroht. Urkundenfälschung 22.07.2021, 21.30 Uhr, Seesen, Bahnhofsplatz. Im Rahmen der Streifenfahrt wurden an einem Pkw gefälschte Kennzeichen festgestellt, die im Zuge der eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt wurden.(hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell