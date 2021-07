Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vordach beschädigt

Gronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag in Gronau nach einem Unfall hinterlassen. Der Verursacher fuhr mit seinem Fahrzeug gegen das Vordach eines Firmengebäudes an der Maybachstraße. Da das Dach in einer Höhe von circa drei Metern angebracht ist, muss das Auto des Verursachers entsprechende Ausmaße besitzen. Zurück blieb zudem an einem Absperrpfosten blauer Fremdlack. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

