Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorrollerfahrer stürzt

Autofahrer fährt weiter

Gronau (ots)

Nach Schilderung eines 20-Jährigen ist es zu einer Berührung zwischen einem überholenden schwarzen Skoda und seinem Motorroller gekommen, in Folge dessen er gestürzt sei. Leichte Verletzungen hatte sich der Gronauer dabei zugezogen. Gegen 16.50 Uhr am Mittwoch war der Rollerfahrer in Gronau auf der Pfarrer-Reukes-Straße in Richtung Alstätter Straße unterwegs, als es zu dem Verkehrsunfall kam. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei bittet den Fahrer des Fabia sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell