Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Einbrecher im Pfarrzentrum

Gronau (ots)

Ein Pedelec, eine Flasche Wein und eine schwarze Geldkassette mit Kleingeld erbeuteten zwei Einbrecher in Gronau. Ein Fenster in Kipp-Stellung hatten die Unbekannten zuvor geöffnet. So gelangten sie in die kirchlichen Räumlichkeiten an der Mühlenmathe. Durch Geräusche gegen 03.15 Uhr geweckt, wurde eine Zeugin auf den Einbruch aufmerksam. Sie sah zwei dunkel gekleidete Personen, die mit Fahrrädern flüchteten, mutmaßlich auch mit dem entwendeten Pedelec. Ein Täter trug einen schwarzen Rucksack. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell