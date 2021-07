Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Büroraum

Gronau (ots)

Gewaltsam in ein Büro an der Fabrikstraße in Gronau sind Unbekannte eingedrungen. Um in das Innere zu gelange, brachen die Täter die Tür auf. Dort durchwühlten sie mutmaßlich gezielt einen Schrank. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahmen die Einbrecher nichts mit. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

