Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Auffahrunfall erlitten. Ein 22-Jähriger aus Raesfeld war gegen 19.30 Uhr auf dem Ostwall unterwegs. Vor der roten Ampel an der Kreuzung Nordstraße bemerkte er zu spät, dass eine 56-jährige Rhederin mit ihrem Wagen verkehrsbedingt gehalten hatte. Die Leichtverletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro.

