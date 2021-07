Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Auf Kreuzung kollidiert

Ahaus (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Donnerstag in Ahaus-Wessum gekommen ist. Ein 38-jähriger Rosendahler war gegen 08.55 Uhr auf der Wesheimstraße aus Richtung Hamalandstraße kommend unterwegs. Auf der Kreuzung mit der Leinenstraße kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer von rechts kommenden 48-jährigen Ahauserin. An der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

