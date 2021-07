Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchdiebstahl aus Büro

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter gelangten am 13. Juli (Dienstag), gegen 23.45 Uhr, auf bislang ungeklärte Weise in den Büroraum eines Geschäfts in der Kirchhovener Straße. Aus einer Geldkassette entwendeten sie Bargeld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell