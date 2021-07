Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgänger verstirbt nach Kollision mit Lastkraftwagen

Gangelt-Vinteln (ots)

Am späten Dienstagabend (13. Juli) ereignete sich kurz vor Mitternacht auf der Bundesstraße 56 in Höhe der Abfahrt Gangelt ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger tödlich verletzt wurde. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Lastkraftwagens befuhr die Bundesstraße 56 aus Richtung Niederlande kommend in Fahrtrichtung Heinsberg und nutzte den rechten der beiden in seiner Fahrtrichtung vorhandenen Fahrstreifen. Im Bereich der Abfahrt Gangelt nahm er eine männliche Person wahr, die aus Fahrtrichtung gesehen vom linken Fahrbahnrand kommend die Bundesstraße überquerte. Trotz eingeleiteter Notbremsung wurde der Fußgänger, ein 26 Jahre alter Mann aus Wassenberg, vom Lastkraftwagen erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des Lastkraftwagens erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße 56 wurde zwischen den Abfahrten Gangelt und Birgden für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Löschzüge der Feuerwehren Birgden, Schierwaldenrath und Kreuzrath unterstützten die Arbeiten an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Umstände des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

