POL-HS: Es sind noch Plätze bei kostenlosen Verkehrsseminaren der Polizei für Seniorinnen und Senioren frei

Während nach der ersten Veröffentlichung in Wegberg bereits alle Plätze für die kostenlosen Senioren Verkehrsseminare der Polizei vergeben sind, sind in Gangelt und Geilenkirchen noch Plätze frei. Unter dem Motto "Mobil im Alter - aber sicher!" bietet die Polizei Heinsberg interessierten Senioren*innen wieder kostenlose Seminare an. Ziel ist es, Verkehrsteilnehmer*innen ab 60 Jahren zu stärken und ihre Sicherheit im Straßenverkehr zu fördern. Ob auf dem Fahrrad/E-Bike oder beim Autofahren: Die Teilnehmer des Seminars haben die Möglichkeit, ihr Fahrverhalten weiter zu optimieren und erfahren, was sie noch für ihre Sicherheit tun können. Dabei werden theoretische Inhalte besprochen, aber auch praktische Übungen mit dem Fahrrad und dem Auto durchgeführt. Ein Seminar umfasst 3 Tage. Die Seminare finden in der zweiten Jahreshälfte 2021 statt. Über Anmeldungen würden sich die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention der Polizei Heinsberg freuen.

Gangelt:

Das Seminar findet am Mittwoch, 28.07.2021, am Montag, 02.08.2021, und am Mittwoch, 04.08.2021, statt. Treffpunkt am ersten Seminartag ist die Gemeindeverwaltung Gangelt (Rathaus Gangelt), Burgstr. 10 in Gangelt. Beginn ist um 10 Uhr.

Geilenkirchen:

Das Seminar wird am Montag, 06.09.2021, am Mittwoch, 08.09.2021, und am Montag, 13.09.2021, durchgeführt. Treffpunkt ist die Selfkant Kaserne, Quimperlestr. 100 in Geilenkirchen. Beginn ist um 13.30 Uhr.

Interessierte Senioren können sich wochentags von 8 bis 14 Uhr bei der Direktion Verkehr der Heinsberger Polizei unter der Telefonnummer 02452/920-4444 anmelden. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.

