Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Eine 62 Jahre alte Frau aus Übach-Palenberg befuhr Dienstagabend (13. Juli), gegen 22 Uhr, mit ihrem PKW die Einhardstraße. Hierbei kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen, die in Gegenrichtung am Fahrbahnrand standen. Die 62-Jährige verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da die Fahrerin augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr im Krankenhaus auf Anordnung eine Blutprobe entnommen sowie ihr Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell