Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210419-3: Drohne beschädigt Kastenwagen - Zeugensuche - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Samstagabend ist eine Drohne aus bislang ungeklärten Gründen in die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs geflogen. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen um Mithilfe.

Im Stadtteil Kaster beschädigte am Samstag (17. April) eine Drohne die Windschutzscheibe eines Mercedes Sprinters. Ein Zeuge (29) beobachtete die ferngesteuerte Drohne gegen 18.30 Uhr an der Von-Sparr-Straße in Höhe der Hausnummer 7, als sie in die Windschutzscheibe des Kastenwagens flog. Die Polizisten fanden vor Ort das auf dem Fußweg liegende Flugobjekt unmittelbar neben beschädigten Fahrzeug vor und stellten es sicher.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder einem möglichen Drohnenpiloten geben können, das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233-52-0 zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell