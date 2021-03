Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines Kraftrades in Neheim am 19.03.3031

Neheim (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 19.03.2021 auf den 20.03.2021 in Neheim ein Kleinkraftrad und setzten es kurze Zeit später in der Sternbergstraße in Brand. Das Kleinkraftrad brannte komplett aus. Nähere Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. (schl)

Hinweise bitte an die Polizei Arnsberg (02932/9020-3211)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell