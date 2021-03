Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Hütte

Arnsberg (ots)

In der Rottlandstraße versuchten am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr Jugendliche in eine Hütte an den Fischteichen einzubrechen. Beim Anblick des Zeugen flüchteten die jungen Männer mit ihren Fahrrädern. Alle waren zwischen 12 - 16 Jahre alt. Zwei fuhren mit einem Mountainbike, einer mit einem silbernen Damenrad davon. Einer der Jungen trug einen roten Pullover. An der Hütte entstand Sachschaden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell