Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit zwei Verletzten

Meschede (ots)

Der Rettungsdienst sowie die Polizei eilten am Mittwoch in Richtung Stimm Stamm. Auf der Bundesstraße 55 waren zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 16 Uhr eine 48-jährige Autofahrerin in Richtung Meschede. An der Einmündung zur Kreisstraße 45 beabsichtigte die Frau nach links in Richtung Eversberg abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 39-jährigen Warsteiners. Bei dem Aufprall erlitt die Frau aus Bestwig schwere Verletzungen. Der Warsteiner wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Unfallbeteiligten ins Krankenhaus. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell