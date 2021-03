Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Lkw nach Unfallflucht gesucht

Medebach (ots)

Am 11. März wurde der Polizei eine Unfallflucht auf der Mündener Straße gemeldet. Anhand der Unfallspuren geht das Verkehrskommissariat davon aus, dass ein Lkw, vermutlich mit Anhänger, an der Unfallstelle gewendet hatte. Hierbei stieß das Heck gegen eine Lebensbaumhecke. Ein Baum verfing sich an dem Lkw und blieb nach etwa 50 Metern auf der Landstraße 740 in Richtung Medebach liegen. Die genaue Unfallzeit liegt vermutlich zwischen 10.30 Uhr bis 11 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

