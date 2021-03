Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Durch ein aufgebrochenes Fenster drang ein bislang unbekannter Einbrecher in das Büro einer Autowerkstatt auf der Arpestraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Eine Überwachungskamera zeichnete den Diebstahl am Dienstag gegen 04.40 Uhr auf. Auf der Aufzeichnung ist ein männlicher Täter zu erkennen. Dieser war mit einem Kapuzenpullover, einer Basecap und Handschuhen bekleidet. Zudem trug der Mann eine Brille und einen Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

