POL-MR: Mann entblößt sich - Polizei sucht Zeugen; Radler in der Fußgängerzone beleidigt; Freiwillige PolizeihelferFahrer unter Drogeneinfluss

Marburg - Mann entblößt sich - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochnachmittag, 10. Februar, entblößte sich ein Unbekannter vor einer Jugendlichen in der Sudetenstraße . Der Vorfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr in einem angrenzenden Waldstück in Nähe eines Mehrfamilienhauses. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann mit blasser Haut öffnete seine Hose und zog sein Geschlechtsteil heraus. Zu weiteren Handlungen des Unbekannten kam es nicht. Der mutmaßliche Täter ist etwa 175 cm groß und schlank. Sein Gesicht wurde als faltig beschrieben. Er hat dunkelbraune, kurze bis mittellange Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Lederjacke, einer dunklen Jeans und dunklen Schuhen. Zudem führte er eine dunkle Tasche mit sich. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Stadtallendorf - Radler in der Fußgängerzone beleidigt Freiwillige Polizeihelfer

Das Ansprechen durch die beiden Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes quittierte ein verbotenerweise in der Fußgängerzone fahrender Radler mit zunehmender Aggression und üblen, unflätigen, sexualisierten Beleidigungen. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nun wegen Beleidigung der beiden Frauen und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Radfahrers führen könnten. Der Vorfall vor einem Geldinstitut am Markt war am Donnerstag, 11. Februar, zwischen 12.30 und 12.45 Uhr. Der eher pummelige Mann ist um die 30 Jahre alt und ca. 1,75 m groß. Er wirkte schon gepflegt, trug aber so eine Arte "Schlabberlook". Das Haar unter der dunklen Mütze war vermutlich blond. Die bräunliche Jacke wirkte trotz der Witterung eher sommerlich. Dazu trug der Mann eine Jogginghose und Turnschuhe. Er fuhr ein grau/weißes Fahrrad. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Fahrer unter Drogeneinfluss

Wirklich fast jeden Tag berichtet die Polizei von Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, weist auf die damit verbundenen erhöhten Gefahren für die Fahrer selbst und für alle anderen Verkehrsteilnehmer hin und stellt klar, dass es für die Verkehrssicherheit weitere Kontrollen gibt. Trotzdem setzten sich immer wieder Menschen hinters Steuer und fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss. Am Donnerstag, 12. Februar erwischte die Polizei wieder vier Autofahrer, beendete die Fahrten und veranlasste Blutproben. Die Fahrten endeten für einen 27-Jährigen um 12.30 Uhr in der Uferstraße, für einen 48-Jährigen um 12.45 Uhr in der Neuen Kasseler Straße, für einen 24-Jährigen um 13.15 Uhr auf der B 3 auf dem Parkplatz beim Sommerbad und für einen 32-Jährigen um 17 Uhr in der Afföllerstraße. Alle Männer standen offenbar unter Drogeneinfluss.

