POL-MR: Randale im Keller; Unfall durch gelöste Eisplatte - Polizei Biedenkopf sucht Zeugen

Marburg - Randale im Keller

"Wer hat am Mittwoch, 10. Februar, zwischen 16 und 18 Uhr, fremdartige oder komische Geräusche im Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Friedricht-Ebert-Straße 36 gehört?" Die Beantwortung dieser Frage brächte der Polizei Marburg möglicherweise Ermittlungsansätze zur Aufklärung von Sachbeschädigungen in dem Keller. Unter anderem gab es Schäden an einer Kellertür und einer Waschmaschine. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Unfall durch gelöste Eisplatte - Polizei Biedenkopf sucht Zeugen

Ein nach Zeugenaussage weißes Auto in Polo- oder Golfgröße fuhr am Mittwoch, 10. Februar, gegen 09.55 Uhr von Biedenkopf über die B 62 zum Wallauer-T. Auf der Fahrt löste sich vom Dach des Autos ein etwa 60 x 80 Zentimeter große Schnee- und Eisplatte, wirbelte durch den Fahrtwind hoch und traf das entgegenkommende Auto. Glücklicherweise blieb dessen 67 Jahre alte Fahrer unverletzt, obwohl das Schnee-/Eisstück die Windschutzscheibe des Autos durchschlug. Zusätzlich beschädigte das Stück noch die Motorhaube und das Dach. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5000 Euro. Wer war zur Unfallzeit noch auf der Ortsumgehung? Wem ist das offensichtlich mit nicht abgeräumter Schneedachlast fahrende Auto aufgefallen und wer kann nähere Hinweise zu diesem Auto geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

