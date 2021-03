Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öl verschüttet

Olsberg (ots)

Am Wochenende verschüttete ein unbekannter Täter etwa fünf Liter Motoröl auf dem Lehrerparkplatz des Berufskollegs an der Paul-Oventrop-Straße. Auch die Wand des Schulgebäudes wurde mit dem Öl beschmiert. Den leeren Ölkanister ließ der Täter am Tatort zurück. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 06 Uhr. Die untere Wasserbehörde wurde durch die Polizei über den Sachverhalt informiert. Die Reinigung des Parkplatzes erfolgte durch den Hochsauerlandkreis. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

