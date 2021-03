Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Arnsberg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei der Aufbruch eines Zigarettenautomaten auf der Ahornstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten diesen in der Nacht aufgebrochen. Sie entwendeten das eingeworfene Geld sowie die Zigaretten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell