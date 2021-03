Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Heftige Gegenwehr

Marsberg (ots)

Am Dienstagabend wurde der Polizei ein Randalierer auf der Bahnhofstraße gemeldet. Mit blutverschmierten Armen schlug der Mann gegen 19.45 Uhr vor eine Haustür. Vor der Sparkasse attackierte der Randalierer einen 23-jährigen Marsberger. Dieser blieb bei dem Angriff unverletzt. Beim Eintreffen der Polizei zerschlug der Mann einen Infokasten der Sparkasse. Als sich die Beamten näherten, rannte er weg. Schnell konnte der Flüchtige eingeholt werden. Der Mann wehrte sich heftig gegen seine Festnahme. Die Polizeibeamten setzen Pfefferspray und ihren Einsatzmehrzweckstock ein. Trotzdem konnte der Mann noch einige Meter flüchten. Hier warf er sich auf die Motorhaube eines geparkten Autos. Der Pkw wurde hierbei beschädigt. Anschließend konnte der 24-Jährige gefesselt werden. Um seine blutenden Wunden zu behandeln wurde der Warburger durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach der Versorgung seiner Wunden sowie dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die beiden Polizeibeamten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

