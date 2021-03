Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligter gesucht

Brilon (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Mittwoch auf dem Lindenweg sucht die Polizei nach einem Autofahrer. Um 17.10 Uhr fuhr das Auto eines bislang unbekannten Mannes auf den Pkw einer 29-jährigen Marsbergerin auf. Da weder der Mann noch die Frau einen Schaden an ihren Fahrzeugen erkennen konnten, setzten beide ihre Fahrt fort. Die Personalien wurden nicht ausgetauscht. Zu Hause erkannte die Frau einen Schaden an ihrem Pkw Opel. Zudem bemerkte sie leichte Verletzungen. Daraufhin informierte sie die Polizei. Zur Sachverhaltsklärung bittet das Verkehrskommissariat den Autofahrer, sich mit der Polizeiwache Brilon in Verbindung zu setzen. Der Mann hatte ein mitteleuropäisches Aussehen. Er war mit einem kleinen, weißen Pkw unterwegs, trug eine kleine Brille und hatte eine große, schlanke Statur mit gestylten Haaren. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell