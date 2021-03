Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Gaststätte in Hüsten am 20.03.2021

Hüsten (ots)

Unbekannte Täter schlugen am 20.03.2021 gegen 00:10 Uhr ein Fenster einer im Umbau befindlichen Gaststätte in der Von-Lilien-Straße ein und gelangten in das Lokal. Nach kurzer Zeit wurde ein akustischer Einbruchsalarm ausgelöst, worauf die Täter wieder aus dem Lokal flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Wertgegenstände entwendet. (schl)

Hinweise bitte an die Polizei Arnsberg (02932/9020-3211)

