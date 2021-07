Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 25.07.2021

Goslar (ots)

Wildunfall - Schaden ca. 3000,- Euro 24.07.2021, 22.10 Uhr, Seesen, B 243. Ein 63-jähriger Pkw Fahrer aus Sehnde befuhr die B 243 von Bornum in Rtg. Rhüden und kollidierte mit einem querenden Reh. Am Pkw entstand Sachschaden. Verkehrsunfallflucht Schaden ca. 1000,- Euro 22.07.21, 18.30 Uhr bis 24.07.21, 10.20 Uhr, Seesen, Emil-Mechau-Straße, Parkplatz einer Kfz-Werkstatt. Ein bislang unbekannter Fzg.-Führer touchierte den parkend abgestellten Pkw der Geschädigten und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise unter Tel. 9440. Verkehrsunfall mit ca. 1.500,- Euro Sachschaden. 24.07.2021, 19.50 Uhr, Seesen, Jahnstr. Ein 20-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen befuhr mit seinem Pkw BMW die Jahnstr. in Rtg. Lautenthaler Straße und überfährt im Einmündungsbereich eine Verkehrsinsel und beschädigt dort ein Verkehrszeichen. Der Verursacher gab als Ursache einen technischen Defekt an seinem Pkw an. Der Pkw wurde sichergestellt. Hinweise unter Tel. 9440. Schadensereignis 24.07.2021, Am Schlörbach, 24.07.2021, gegen 20.30 Uhr. Eine 39-jährige Bockenemerin führte ihr Pferd über eine Fußgängerbrücke. Das Tier bricht durch den Steg der Brücke, klemmt sich ein und verletzt sich leicht. Mittels eines Krans musste das Pferd geborgen werden. Medizinische Betreuung erfolgte durch einen Tierarzt. Ruhestörung Nacht auf den 25.07.2021, Seesen, Posener Str. Auf Grund andauernder Ruhestörung durch laute Musik, wurde gegen einen 27-jährigen Verursacher, nach erfolgloser Ermahnung, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.(hei)

