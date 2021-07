Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.07.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person Samstag, 24.07.21, 11.45 Uhr, B 82 Aus bislang unbekannter Ursache kam der 34jährige Führer eines Pkw, welcher die B 82 aus Rtg. Goslar kommend Rtg. Langelsheim befuhr nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die im Fahrzeug befindliche Person musste durch die Feuerwehr geborgen werden, dazu wurde das Dach des Pkw abgetrennt. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in das Krankenhaus Goslar verbracht, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Gefährliche Körperverletzung Sonntag 25.07.21, 00.55 Uhr, Innenstadt von Goslar Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es zur. o.g. Zeit in der Rosentorstraße in Goslar. Dabei sollen mehrere Personen gemeinschaftlich auf ein 31jähriges männliches Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Dabei erlitt dieses Opfer u.a. Verletzungen im Gesicht. Mit Eintreffen der ersten Polizeikräfte entfernten sich die Täter vom Ort, zahlreiche Personalien angetroffener Personen konnten dennoch aufgenommen werden. Im Anschluss wurde das alkoholisierte Opfer mit einem Rettungswagen dem hiesigen Klinikum zugeführt. Im Verlauf dessen kam es zu Beleidigungen und Widerstandshandlungen seitens des Opfers gegenüber den anwesenden und begleitenden Polizeibeamten. Die Person wurde im Anschluss an die ärztl. Behandlung zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Zu der gefährlichen Körperverletzung nimmt die Polizei Goslar Hinweise unter Tel. 05321-3390 entgegen.

