POL-GS: GS - Vienenburg - Randalierer im Supermarkt

Goslar (ots)

Am 27.07.21, gegen 09.30 Uhr, wurde die Polizei Goslar zu einem Einkaufsmarkt in der Goslarer Str. in 38690 Vienenburg gerufen. Dort sollte eine Person randalieren.

Die Beamt*innen stellten bei der Überprüfung fest, dass es sich erneut um den 35-jährigen Mann handelte, der am Vortag am Bahnhof Goslar betrunken Widerstand geleistet hatte, und der aus diesem Grund bis zum Abend des 26.07.21 in Gewahrsam genommen worden war. Daher wurden vorsorglich mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort eingesetzt.

Diesmal begleitete der die eingesetzten Kräfte allerdings ohne Widerstand zur Wache nach Goslar.

Nach einer ärztlichen Vorstellung wurde er aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Klinik verbracht.

-Lüdke, KHK-

